"Стремно, если честно": безбашенный Галкин* рискнул жизнью для сына

"Стремно, если честно": безбашенный Галкин* рискнул жизнью для сына
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Максим забрался на сумасшедшую высоту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА. 

Юморист Максим Галкин* решился на безбашенный поступок – мужчина в итоге поддался на сыновьи уговоры, решив полезть на вышку, стоящую у болот в Латвии. Гарри захотел погулять со своим звездным папой в лесу, уговорив того залезть на высоченную смотровую площадку.

"Да, как-то стремно, если честно!" – признался ребенок, оценив масштабы.

Забравшийся наверх Максим вдруг начал пародировать Шерлока Холмса советского образца в исполнении Василия Ливанова, голосом которого начал рассуждать о пейзаже. Гарри же остался весьма доволен проделанной работой – смог заставить отца добиться своего. Ведь изначально тот отнекивался и признавался, что забираться наверх – опасное занятие.

Впрочем, Максим тоже был вполне рад действиям сына – тот всю дорогу снимал ролик, который затем смонтировал. Публика оценила видео, похвалив комика – мол, не испугался высоты и подарил сыну приятные эмоции. А другие отметили, что местные топи напоминают российские болота.

Напомним, шоумен-иноагента последние полтора года проживает с родными в Израиле, однако летом наведывается туда, где прохладнее. Медики настоятельно рекомендовали Алле Пугачевой проводить лето вдали от жары. А ее супруг уже успел воспеть новую Родину.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: The Voice Mag ✓ Надежный источник
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