"Опять в Россию просишься?": надоевший зарубежной публике Галкин* остался без работы

Выступления комика приостановлены

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

В последнее время о карьере комика за границей ходят тревожные слухи. Говорят, что популярность артиста потихоньку угасает, а свидетельствуют об этом полупустые залы, фотографии и видео из которых попадали в соцсети. Злопыхатели уже рассуждают о том, что Максим Галкин* надоел зарубежной публике.

Сегодня стало известно о том, что муж Аллы Пугачевой остался без работы, приняв решение остановить концерты и поехать в Юрмалу. Многие были уверены, что свой отпуск в Прибалтике Примадонна проведет с детьми, поэтому приезд вечно занятого комика стал для народа настоящим сюрпризом.

Свежий снимок с Максимом Галкины* из Юрмалы уже разлетелся по Сети. Остался без работы артист на время, ведь в его микроблоге появился пост о том, что в августе он планирует устроить чес по Латвии. В комментариях пользователи уже успели бросить в адрес юмориста пару едких шуток, обратив внимание на то, что его концерты будут проходить в городах с небольшим населением.

"Теперь по селам будет выступать, это его уровень. Много не заработаешь..." – с иронией написали люди.

А кто-то, посмотрев список городов, предположил, что дела у комика плохи и скоро он заскучает по родине.

"Опять в Россию просишься? Уже вроде как тебе и звание иноагента разонравилось", – обратились к Максиму Галкину* пользователи.

*признан иноагентом на территории России.