Прикована к постели: состояние Пугачевой в Юрмале резко ухудшилось

Певица пропала из виду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.



Недавно в СМИ появились новости о том, что Примадонна вместе с детьми покинула Израиль и отправилась в традиционный отпуск в Юрмалу. Туда приехал и ее муж, который приостановил свои гастроли. Там же оказалась подруга семейства Лайма Вайкуле, которая в одном из интервью сказала, что Алла Пугачева посетит ее фестиваль.

Мероприятие латвийской певицы уже в самом разгаре, однако Примадонна на нем так и не появилась. Как пишет телеканал "360", звезда пропустила церемонию открытия, а также ни разу не была замечена в зрительном зале. На этом фоне по Сети и прессе разлетелась информация о том, что состояние артистки в Юрмале якобы резко ухудшилось.

Если верить слухам, Алла Пугачева прикована к постели после тяжелого перелета из жаркого Израиля на Балтийское побережье. Всему виной, как пишут СМИ, стали проблемы с сердцем. И теперь вместо прогулок по Юрмале Примадонна лежит в кровати. Рядом с ней якобы находится Максим Галкин*.

Странным теперь кажется и приезд в Прибалтику ее дочери. Певица вместе с мужем и ребенком устроила европейские каникулы, но внезапно прервала их ради встречи с матерью. Ранее "Утро.ру" писало о вероятном конфликте в семье Аллы Пугачевой, который разгорелся между Максимом Галкиным* и Кристиной Орбакайте.

*признан иноагентом в РФ