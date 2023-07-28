Прикована к постели: состояние Пугачевой в Юрмале резко ухудшилось

Прикована к постели: состояние Пугачевой в Юрмале резко ухудшилось
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица пропала из виду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Недавно в СМИ появились новости о том, что Примадонна вместе с детьми покинула Израиль и отправилась в традиционный отпуск в Юрмалу. Туда приехал и ее муж, который приостановил свои гастроли. Там же оказалась подруга семейства Лайма Вайкуле, которая в одном из интервью сказала, что Алла Пугачева посетит ее фестиваль. 

Мероприятие латвийской певицы уже в самом разгаре, однако Примадонна на нем так и не появилась. Как пишет телеканал "360", звезда пропустила церемонию открытия, а также ни разу не была замечена в зрительном зале. На этом фоне по Сети и прессе разлетелась информация о том, что состояние артистки в Юрмале якобы резко ухудшилось. 

Если верить слухам, Алла Пугачева прикована к постели после тяжелого перелета из жаркого Израиля на Балтийское побережье. Всему виной, как пишут СМИ, стали проблемы с сердцем. И теперь вместо прогулок по Юрмале Примадонна лежит в кровати. Рядом с ней якобы находится Максим Галкин*. 

Странным теперь кажется и приезд в Прибалтику ее дочери. Певица вместе с мужем и ребенком устроила европейские каникулы, но внезапно прервала их ради встречи с матерью. Ранее "Утро.ру" писало о вероятном конфликте в семье Аллы Пугачевой, который разгорелся между Максимом Галкиным* и Кристиной Орбакайте. 

*признан иноагентом в РФ

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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