"Наломал дров": Галкин* замаливает грехи перед Орбакайте после скандала

Комик нашел способ достучаться до дочери Пугачевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Недавно в Сети стали активно обсуждать возможный скандал в семье Примадонны. Артистка, как известно, с мужем и детьми живет в Израиле – вдали от своей любимой старшей дочери. Наконец-то у родственниц появился повод встретиться, ведь обе оказались в одно и то же время в Юрмале. Однако, не пробыв с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* и недели, Кристина Орбакайте отправилась дальше путешествовать.

Народ зашептался о том, что блондинка больше не жалует оскандалившегося комика. Ведь, мол, из-за его длинного языка легендарная мать лишилась авторитета и красивой жизни в России. А спешный отъезд певицы из Юрмалы якобы говорит о том, что внутрисемейные недопонимания только нарастают.

Более того, судя по фотографиям в социальных сетях, Кристина Орбакайте предпочла общение с отцом, который живет в Паланге. Именно туда артистка направилась вместе с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. А Максим Галкин* тем временем, как считают пользователи Интернета, замаливает грехи перед взрослой падчерицей.

Об этом, по мнению народа, свидетельствуют многочисленные лайки, которые он оставляет под ее снимками одним из первых. Однако поклонники уверены, что это делу вряд ли поможет.

"Там хоть лайкай, хоть пиши – наломал слишком много дров, Максимка", – обратились к супругу Примадонны люди на просторах Интернета.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, почему Алла Пугачева может вернуться в Россию в ближайшее время.

*признан иноагентом в РФ