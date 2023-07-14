Пугачева спустила баснословную сумму на роскошное жилье в Юрмале

Супругу Примадонны придется отрабатывать на гастролях без выходных на ее беспечное существование

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.



Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* покинула Россию, и с тех пор живет в Израиле. Но звезда не отказалась от своей летней традиции – отдыха в Юрмале. В прошлом году артистка остановилась на вилле "Марта", за проживание в которой выложила баснословную сумму денег.

В этом году Пугачева снова улетела в прибрежный латвийский городок и поселилась в любимом особняке. Журналисты выяснили, сколько певица выложила за отдых на этой вилле. Ссылаясь на данные, озвученные местным агентом по недвижимости, аренда этого дома равна 150 тысячам евро. Стало быть, Алла Борисовна вместе с семейством заплатила 15 миллионов рублей за месяц.

Площадь особняка, в котором поселилась Пугачева, составляет 210 квадратных метров. Там есть большая гостиная, просторная кухня, несколько спален и ванных комнат.

Это лишний раз подтверждает, что семейство Аллы Пугачевой, даже покинув родную страну, имеет стабильные и, что самое главное, большой доход. Максим Галкин* весь год активно гастролирует, стало быть, он заработал приличную сумму денег, чтобы его близкие ни в чем не нуждались.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 16.09.2022.