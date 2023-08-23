Неожиданно: Галкин* раскрыл истинную причину побега в Израиль

Неожиданно: Галкин* раскрыл истинную причину побега в Израиль
Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Комик вдруг оказался набожным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА. 

Больше года назад российский комик Максим Галкин* вместе с семей певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри перебрались в Израиль, где у артиста жила мать. По программе родственных связей звезды оформили себе второе гражданство и теперь живут припеваючи, критикуя и поливая грязью из-за границы Россию и россиян. 

Поклонники считают, что Алла Пугачева лишилась всего из-за скандального мужа. Примадонна строила карьеру и славу на родине десятилетиями, была здесь всенародно любима. Но из-за влияния комика все вмиг обрушилось. Сам же осудивший Россию Максим Галкин* тоже пострадал – он лишился работы на Первом канале и всех контрактов и выступлений на родине.

На днях в фан-пабликах звездной семьи опубликовали уморительное сообщение, в котором Галкин* объяснил свой отъезд за границу. В тексте приводится цитата из архивного интервью шоумена. По словам Галкина*, он четко помнит свое первое впечатление от поездки в Израиль, которое осталось в его памяти навсегда. При этом опальный артист неожиданно связал это с религиозными воззрениями. 

"Совершенно синее небо, желтые пустыни. И первое чувство, которое я испытал, – это ощутимое присутствие Бога", – говорил тогда Галкин*.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Максим Галкин* впал в истерику за границей. Он опубликовал большой текст, посвященный боям в Чернигове. Комик заявил, что у него "нет сил смотреть" на кадры с погибшим ребенком.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Фоторепортаж
Пугачева проигнорировала показ Юдашкина
+
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Казахстан жестко поплатился за хитрые игры против Кремля

Цепная реакция привела к обвалу тенге

У НАТО не останется выбора: Зеленскому пригрозили захватом Львова

Если Киев не одумается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей