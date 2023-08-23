Неожиданно: Галкин* раскрыл истинную причину побега в Израиль

Комик вдруг оказался набожным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Больше года назад российский комик Максим Галкин* вместе с семей певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри перебрались в Израиль, где у артиста жила мать. По программе родственных связей звезды оформили себе второе гражданство и теперь живут припеваючи, критикуя и поливая грязью из-за границы Россию и россиян.

Поклонники считают, что Алла Пугачева лишилась всего из-за скандального мужа. Примадонна строила карьеру и славу на родине десятилетиями, была здесь всенародно любима. Но из-за влияния комика все вмиг обрушилось. Сам же осудивший Россию Максим Галкин* тоже пострадал – он лишился работы на Первом канале и всех контрактов и выступлений на родине.

На днях в фан-пабликах звездной семьи опубликовали уморительное сообщение, в котором Галкин* объяснил свой отъезд за границу. В тексте приводится цитата из архивного интервью шоумена. По словам Галкина*, он четко помнит свое первое впечатление от поездки в Израиль, которое осталось в его памяти навсегда. При этом опальный артист неожиданно связал это с религиозными воззрениями.

"Совершенно синее небо, желтые пустыни. И первое чувство, которое я испытал, – это ощутимое присутствие Бога", – говорил тогда Галкин*.



Ранее "Утро.ру" писало о том, что Максим Галкин* впал в истерику за границей. Он опубликовал большой текст, посвященный боям в Чернигове. Комик заявил, что у него "нет сил смотреть" на кадры с погибшим ребенком.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ