Галкин* впал в истерику после удара по Украине: "Испортили мне жизнь"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.
Юморист Максим Галкин* в своих соцсетях опубликовал огромный пост, посвященный атаке украинского Чернигова 19 августа. Артист , едва сдерживая истерику, заявил, что у него "нет сил смотреть" на фото ребенка, погибшего в результате произошедшего.
Удар пришелся по областному музыкально-драматическому театру. По информации российской стороны, там проходил тайный сбор специалистов по беспилотникам, замаскированный под фестиваль. Украинская сторона сообщает, что пострадало 144 человека, семеро погибли – среди них шестилетняя девочка.
Галкин* заявил, что неоднократно выступал в этом театре, поэтому удар по нему воспринимает как личную трагедию.
"Что за путь такой, в котором такие потери? Куда идем? Дяде министру виднее. А, может, он тоже не знает, что за путь. Он так себя успокаивает. А вот этот взрослый дядя, который кнопочку нажал, он может посмотреть на улыбку, которой больше нет? Или он интернетом не пользуется?", – написал артист.
В комментариях россияне распекли Максима Галкина* за такие высказывания.
"Не помню соболезнований жителям Донбасса на этой странице за последние 9 лет, а ведь там таких же девочек и мальчиков целая "Аллея ангелов". Или их не жалко?",
"А в Одессе, в Доме профсоюзов, кто в кого стрелял и сжигал живьем?",
"Мышление очень ограниченного, созависимого, мелкого человечка. Манипуляции в каждом предложении. Ничего о мире и любви здесь нет. Здесь только одно – плохие дяди испортили мне жизнь, мне плохо, стыдно и больно, помогите мне",
– написали люди под его публикацией.
Ранее Максим Галкин* угодил в скандал в Юрмале.
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