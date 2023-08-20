Галкин* впал в истерику после удара по Украине: "Испортили мне жизнь"

Певец прокомментировал атаку Чернигова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Юморист Максим Галкин* в своих соцсетях опубликовал огромный пост, посвященный атаке украинского Чернигова 19 августа. Артист , едва сдерживая истерику, заявил, что у него "нет сил смотреть" на фото ребенка, погибшего в результате произошедшего.

Удар пришелся по областному музыкально-драматическому театру. По информации российской стороны, там проходил тайный сбор специалистов по беспилотникам, замаскированный под фестиваль. Украинская сторона сообщает, что пострадало 144 человека, семеро погибли – среди них шестилетняя девочка.

Галкин* заявил, что неоднократно выступал в этом театре, поэтому удар по нему воспринимает как личную трагедию.

"Что за путь такой, в котором такие потери? Куда идем? Дяде министру виднее. А, может, он тоже не знает, что за путь. Он так себя успокаивает. А вот этот взрослый дядя, который кнопочку нажал, он может посмотреть на улыбку, которой больше нет? Или он интернетом не пользуется?", – написал артист.

В комментариях россияне распекли Максима Галкина* за такие высказывания.

"Не помню соболезнований жителям Донбасса на этой странице за последние 9 лет, а ведь там таких же девочек и мальчиков целая "Аллея ангелов". Или их не жалко?",

"А в Одессе, в Доме профсоюзов, кто в кого стрелял и сжигал живьем?",

"Мышление очень ограниченного, созависимого, мелкого человечка. Манипуляции в каждом предложении. Ничего о мире и любви здесь нет. Здесь только одно – плохие дяди испортили мне жизнь, мне плохо, стыдно и больно, помогите мне",

– написали люди под его публикацией.

Ранее Максим Галкин* угодил в скандал в Юрмале.