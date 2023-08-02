Избавиться от проблемного актива невозможно

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Галкиным Максимом Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Галкина Максима Александровича



После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.

А что же с замком в подмосковной деревне Грязь, где Примадонна жила со своим мужем-иностранным агентом? Писали, что его якобы выставили на продажу и даже называлась цена – от 700 миллионов до 1 миллиарда рублей. Но на самом деле продать этот шикарный дом в псевдоготическом стиле звездная семья не сможет. Об этом "Утро.ру" сообщил юрист, изучивший документы.

"Покупатель этого дома, приобретая дом у иностранного агента, автоматически подпадает под действие закона об иноагентах, поскольку финансирует политическую либо иную упомянутую выше деятельность, – говорит юрист. – Поэтому доноров НКО-иноагентов также могут признать иностранными агентами. Никому такое счастье не нужно. Поэтому дом без последствий смогут купить только такие же иноагенты, как супруг Аллы Пугачевой".

Напомним, иноагенты – это организации, средства массовой информации и люди, получающие поддержку из-за рубежа и находящиеся под иностранным влиянием, занимающиеся в России политикой, распространением каких-либо материалов и сбором информации о военной деятельности. Сегодня список организаций и людей, признанных иноагентами, насчитывает 649 перосоналий. По заявлению Минюста, пятый муж Аллы Пугачевой получает финансирование из Украины. Он пытался оспорить этот статус в суде, но получил отказ.

*Признан иностранным агентом