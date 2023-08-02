Юрист обнародовал главную причину отказа в сделке по продаже замка Пугачевой и Галкина*

Юрист обнародовал главную причину отказа в сделке по продаже замка Пугачевой и Галкина*
Фото: Феликс Грозданов
Избавиться от проблемного актива невозможно

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Галкиным Максимом Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Галкина Максима Александровича

После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт. 

А что же с замком в подмосковной деревне Грязь, где Примадонна жила со своим мужем-иностранным агентом? Писали, что его якобы выставили на продажу и даже называлась цена – от 700 миллионов до 1 миллиарда рублей. Но на самом деле продать этот шикарный дом в псевдоготическом стиле звездная семья не сможет. Об этом "Утро.ру" сообщил юрист, изучивший документы.

"Покупатель этого дома, приобретая дом у иностранного агента, автоматически подпадает под действие закона об иноагентах, поскольку финансирует политическую либо иную упомянутую выше деятельность, – говорит юрист. – Поэтому доноров НКО-иноагентов также могут признать иностранными агентами. Никому такое счастье не нужно. Поэтому дом без последствий смогут купить только такие же иноагенты, как супруг Аллы Пугачевой". 

Напомним, иноагенты – это организации, средства массовой информации и люди, получающие поддержку из-за рубежа и находящиеся под иностранным влиянием, занимающиеся в России политикой, распространением каких-либо материалов и сбором информации о военной деятельности. Сегодня список организаций и людей, признанных иноагентами, насчитывает 649 перосоналий. По заявлению Минюста, пятый муж Аллы Пугачевой получает финансирование из Украины. Он пытался оспорить этот статус в суде, но получил отказ.

*Признан иностранным агентом

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Инцидент на границе едва не привел к столкновению Польши и Белоруссии

Страны обмениваются взаимными обвинениями

"Месть Путина" обеспокоила представителей МУС

Судьи отреагировали на решение МВД России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей