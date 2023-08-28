Отменен в Эстонии: турне Галкина* по Европе обернулось скандалом

Стало известно о печальной участи концерта юмориста в Таллине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Гастрольный график некогда востребованного в России артиста Максима Галкина* расписан до весны 2024 года. Сейчас 47-летний юморист готовится устроить "чес" со своей новой программой по Европе. В сентябре супруг Аллы Пугачевой посетит Финляндию, Чехию и Словакию, в октябре – Польшу, Молдавию и Великобританию, в ноябре вернется в Израиль, где также запланированы концерты, а в декабре заглянет в Швейцарию и Испанию.

15 сентября Галкин* должен был выступить в столице Эстонии, но его концерт неожиданно для поклонников отменили. Такая новость появилась на сайте концертного зала Алексела. Почему артиста больше не ждут в Таллине, неясно. Организаторы не раскрыли причину. Они лишь предложили обменять купленные билеты либо на концерт группы "Сплин", либо на шоу Тилля Линдеманна.

Кстати, на сайте Максима Галкина* сообщается, что 15 сентября он выступит в Праге, а объявления о переносе концерта в Таллине нет. Возможно, скоро общественности станет известна причина отмены выступления юмориста в эстонской столице.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.