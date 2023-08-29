"Просто смешно": Немоляева поставила на место русофобку Вайкуле

"Просто смешно": Немоляева поставила на место русофобку Вайкуле
Светлана Немоляева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ивару Калныньшу тоже досталось

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле всегда пользовалась огромной популярностью в России. Ее любили, уважали и добродушно принимали. Она с удовольствием приезжала зарабатывать миллионы, которых никогда бы не заработала на родине.

Однако после начала специальной военной операции певица примкнула к той, небольшой группе отечественных звезд, которые покинули Россию, громко хлопнув дверью. Казалось бы, не согласна – можешь просто уйти, но нет – Лайма Вайкуле опустилась до русофобских заявлений.

Разумеется, после скандальных высказываний от нее отвернулись и поклонники, и коллеги по цеху. Народная артиста России Светлана Немоляева тоже не оставила без внимания заявления латвийской звезды и жестко поставила ее на место.

"Мне просто смешно!" – отреагировала на Лайму Вайкуле Светлана Немоляева.

Актриса посчитала необоснованными слова певицы о том, что, мол, она кормила Советский Союз. По словам 86-летней звезды, наоборот, страна кормила артистов.

К слову, от Светланы Немоляевой досталось не только Лайме Вайкуле, но и ее земляку Ивару Калныньшу, который демонстративно заявил об отказе сниматься в российских фильмах.

"Один мой приятель, театральный актер, рассмеялся и сказал: а в каких он еще снимался? Где он снимался? В Голливуде?", – проехалась по русофобу народная артистка.

Ранее Ивара Калныньша также раскритиковал актер Анатолий Васильев.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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