"Пусть гонорары вернет": Васильев поставил на место обругавшего СССР Калныньша

"Пусть гонорары вернет": Васильев поставил на место обругавшего СССР Калныньша
Анатолий Васильев. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Скандальный актер получил словесную оплеуху

Известный отечественный актер театра и кино Анатолий Васильев, прославившийся на весь Советский Союз благодаря блестяще сыгранной роли второго пилота Валентина Ненарокова в фильме-катастрофе "Экипаж", не разделяет позицию коллег по цеху, которые в последнее время активно занимаются русофобией.

За плечами 76-летнего народного артиста России десятки ролей в рейтинговых лентах. Нынешнее поколение зрителей знает Анатолия Васильева как дедушку Юру из сериала "Сваты". Талантливый актер за годы активной карьеры заработал любовь миллионов зрителей.

А вот кого зрители терпеть не могут – так это артистов, которые в свое время зарабатывали приличные гонорары в нашей стране, а потом на волне политической конъюнктуры занялись откровенной русофобией.

К примеру, небезызвестный советский актер Ивар Калныньш, с которым Анатолий Васильев знаком лично, недавно обрушился с критикой на СССР. Более того, он заявил, что хочет забыть советское прошлое.

"Если он хочет забыть советское прошлое, пусть гонорары вернет", – поставил коллегу на место Анатолий Васильев.

Он подчеркнул, что Ивар Калныньш не стал был знаменитостью без советского и российского кино. Актер подчеркнул, что его коллегу активно продвигали и рекламировали в СССР.

Ранее Анатолий Васильев раскритиковал актрису Людмилу Артемьеву. которая исполнила роль его жены в серале "Сваты".

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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