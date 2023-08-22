Русофобка Вайкуле обратилась к черной магии

Певица продолжает поражать публику

Знаменитая латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, которая всю свою популярность получила за счет советского и российского зрителя, выкинула очередной финт ушами. В социальных сетях певица рассказала о занятии черной магией.



В последнее время имя звезды мелькает в прессе исключительно из-за ее хамских антироссийских заявлений. Русофобка не стесняется на разные лады охаивать нашу страну. Также Вайкуле с большой готовностью и воодушевлением поддерживает своих коллег по антироссийской риторике.



Каково же было удивление публики, когда певица объявила о пристрастии к черной магии. Вайкуле выложила весьма странный пост в социальных сетях. Певица позирует в зловещем темном наряде, закрывающем все тело. Больше всего народ удивила необычная подпись к свежей фотографии.

"Занимающаяся черной магией женщина на зеленой-зеленой траве у дома..." – написала артистка.

Стоит отметить, что несмотря на жесткие высказывания в адрес нашей страны, у Лаймы осталось немало русскоязычных поклонников. В комментариях люди разделились на два лагеря. Некоторые с особенным негодованием высказываются об оскандалившейся певице. Другие не против ее поддержать.

"Настали черные дни для Лаймы?"; "Лайма самая стильная красивая"; "Шапокляк!"; "К земле тянет бабку"; "Черная вдова"; "У могилы", – пишут комментаторы в социальных сетях.

К слову, ранее стало известно о сказочном наследстве больной раком Вайкуле.

