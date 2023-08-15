"Я его предала": Вайкуле оправдалась за жесткую подставу Крутого

"Я его предала": Вайкуле оправдалась за жесткую подставу Крутого
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица считает виноватым композитора

Когда-то латвийская певица Вайкуле и российский продюсер Крутой очень тесно общались. Однако из-за поступка блондинки их связь оборвалась. Всему виной давний конфликт, который разгорелся на фоне проведения блондинкой мероприятия в Юрмале.

Игорь Крутой, как известно, всегда был организатором главного песенного конкурса "Новая волна", но восемь лет назад Лайма Вайкуле неожиданно придумала свой фестиваль "Рандеву" и поставила его в те же даты.

Тогда-то связь двух звезд оборвалась. Многие до сих пор считают, что латвийская звезда скопировала идею и формат, созданные композитором, а также, поставив его в те же даты, пыталась переманить аудиторию. При этом сама она всегда отнекивалась, уверяя, что ее фестиваль уникален. И даже сейчас, спустя годы, артистка продолжает настаивать на своем. 

В одном из последних интервью Лайма Вайкуле вновь оправдывалась за свой поступок, который многие поклонники мэтра считают жесткой подставой. По мнению певицы, бывший друг сам виноват в ссоре, потому что придумал проблему на пустом месте. 

"Каким образом я его предала? Я у себя дома провела фестиваль. Чем я навредила ему?" – возмущается звезда. 

Она добавила, что все эти годы не общается с композитором. При этом артистка уверена, что Игорь Крутой рано или поздно осознает то, что был не прав, и их отношения изменятся. 

Недавно Лайма Вайкуле провела в Юрмале свой фестиваль, деньги с которого планировала отправить украинцам. Ранее "Утро.ру" рассказывало, как истинный патриот России Александр Пашутин отреагировал на выходку певицы. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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