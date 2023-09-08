"Алла придумала": зачем Пугачева отселила Галкина* к другой женщине

"Алла придумала": зачем Пугачева отселила Галкина* к другой женщине
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всплыли новые подробности личной жизни артистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

После того, как звездная чета Аллы Пугачевой и опального юмориста Максима Галкина* переехала на постоянное место жительства в Израиль, внимание публики к некогда любимым артистам резко повысилось. Это привело к тому, что все чаще стали всплывать интимные подробности жизни звезд. Так, недавно выяснилось, что Алла Борисовна по собственному желанию отселила мужа к другой женщине.

Впрочем, Пугачева поступила мудро и выбрала в качестве временного места проживания квартиру своей ближайшей подруги, известной русофобки Лаймы Вайкуле. Именно там одиозный комик с удобствами размещается, когда находится в Латвии.

Более того, оказалось, что Вайкуле и Галкин* весьма близким. Певица учит юмориста латышскому языку и всегда рада видеть его у себя в Риге. Оказалось, что именно Алла Борисовна попросила подругу приглядывать за относительно молодым супругом. Пугачева полностью доверяет Вайкуле и считает, что под ее контролем Максим ничего лишнего не сделает.

"Мы вообще отсюда не выходим. У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром", – откровенничает лицедей.

Такой информацией артист поделился в о своем первом интервью после эмиграции.

*признан иноагентом в РФ


Источник: play.1188.lv ✓ Надежный источник
По теме

Галкин* впервые после эмиграции дал интервью на иностранном языке

Комика раскритиковали за лицемерие

Ушлый Галкин* поставил Казахстан на колени

Власти неожиданно сняли запрет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей