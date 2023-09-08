"Алла придумала": зачем Пугачева отселила Галкина* к другой женщине

Всплыли новые подробности личной жизни артистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

После того, как звездная чета Аллы Пугачевой и опального юмориста Максима Галкина* переехала на постоянное место жительства в Израиль, внимание публики к некогда любимым артистам резко повысилось. Это привело к тому, что все чаще стали всплывать интимные подробности жизни звезд. Так, недавно выяснилось, что Алла Борисовна по собственному желанию отселила мужа к другой женщине.



Впрочем, Пугачева поступила мудро и выбрала в качестве временного места проживания квартиру своей ближайшей подруги, известной русофобки Лаймы Вайкуле. Именно там одиозный комик с удобствами размещается, когда находится в Латвии.



Более того, оказалось, что Вайкуле и Галкин* весьма близким. Певица учит юмориста латышскому языку и всегда рада видеть его у себя в Риге. Оказалось, что именно Алла Борисовна попросила подругу приглядывать за относительно молодым супругом. Пугачева полностью доверяет Вайкуле и считает, что под ее контролем Максим ничего лишнего не сделает.

"Мы вообще отсюда не выходим. У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром", – откровенничает лицедей.

Такой информацией артист поделился в о своем первом интервью после эмиграции.

*признан иноагентом в РФ