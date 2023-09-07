Ушлый Галкин* поставил Казахстан на колени

Власти неожиданно сняли запрет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Известный юморист Максим Галкин* после ухода супруги Аллы Пугачевой на заслуженный отдых (экс-примадонна давно не выступает) стал единственным добытчиком в звездном семействе. Теперь опальный юморист ищет любые возможности заработать – как известно, в России иноагента уже никто не ждет. Недавно Галкин* жаловался, что власти Казахстана ввели негласный запрет на его концерты. Теперь же внезапно выяснилось, что Астана пошла на попятную.



Многих такое неожиданное развитие событий весьма удивило. Каким образом опальному Галкину* удалось добиться пересмотра решения по его персоне, остается загадкой. Неожиданными новостями с общественностью поделился продюсер Алексей Пучков.



Стоит отметить, что Максим сильно негодовал из-за негласного запрета на свою концертную деятельность в Казахстане. Очевидно, что эта страна осталась одним из существенных ресурсов по обогащению артиста. Большая русскоязычная публика может обеспечить звезде солидный доход.



По словам Пучкова, уже в самое ближайшее время окрыленный Галкин* поделится с подписчиками новостями о том, что вскоре на его лицедейство можно будет полюбоваться в казахстанских городах. По предварительной информации, концерт в Астане состоится 8 октября, а в Алма-Ате – 9 октября.



К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали конфуз Галкина* – он прилюдно обмочился и заорал.





*признан иностранным агентом в России