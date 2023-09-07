Ушлый Галкин* поставил Казахстан на колени

Ушлый Галкин* поставил Казахстан на колени
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти неожиданно сняли запрет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Известный юморист Максим Галкин* после ухода супруги Аллы Пугачевой на заслуженный отдых (экс-примадонна давно не выступает) стал единственным добытчиком в звездном семействе. Теперь опальный юморист ищет любые возможности заработать – как известно, в России иноагента уже никто не ждет. Недавно Галкин* жаловался, что власти Казахстана ввели негласный запрет на его концерты. Теперь же внезапно выяснилось, что Астана пошла на попятную.

Многих такое неожиданное развитие событий весьма удивило. Каким образом опальному Галкину* удалось добиться пересмотра решения по его персоне, остается загадкой. Неожиданными новостями с общественностью поделился продюсер Алексей Пучков.

Стоит отметить, что Максим сильно негодовал из-за негласного запрета на свою концертную деятельность в Казахстане. Очевидно, что эта страна осталась одним из существенных ресурсов по обогащению артиста. Большая русскоязычная публика может обеспечить звезде солидный доход.

По словам Пучкова, уже в самое ближайшее время окрыленный Галкин* поделится с подписчиками новостями о том, что вскоре на его лицедейство можно будет полюбоваться в казахстанских городах. По предварительной информации, концерт в Астане состоится 8 октября, а в Алма-Ате – 9 октября.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали конфуз Галкина* – он прилюдно обмочился и заорал.

*признан иностранным агентом в России

Источник: NUR.KZ • Требует проверки
По теме

Дело не в долларе: названа неожиданная причина резкого взлета цен на отдых

В ситуацию вмешались жители Поднебесной

Появились доказательства вины Украины в ударе по рынку Константиновки

Несколько аналитиков пришли к одному выводу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей