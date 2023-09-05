Галкин* обмочился и заорал на глазах у публики - видео

Галкин* обмочился и заорал на глазах у публики - видео
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иноагент оконфузился при сыне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА 

В последнее время некогда популярный в России юморист Максим Галкин* сталкивается с серьезными проблемами. Привычная жизнь комика пошла под откос после бегства в Израиль на фоне СВО и принятия жесткой русофобской позиции.

Муж народной артистки СССР Аллы Пугачевой теперь регулярно оказывается в эпицентре скандалов. На территории постсоветского пространства то и дело отменяют его концерты. Вероятно, бывшим поклонникам звезды уже надоело, что вместо юморист вместо шуток втюхивает им политические лозунги.

Так или иначе, Максим Галкин* сегодня вынужден активно работать, ездить на гастроли, редко видеться с семьей, чтобы, собственно, содержать эту семью. Алла Пугачева больше не выступает, да и от бизнеса в России давно избавилась.

Даже те редкие моменты, когда шоумен проводит время с женой и детьми и то оборачиваются скандалами. Так, в социальных сетях комика появилось довольно странное видео. Артист отправился на море с сыном.

После купания он решил смыть с семя морскую соль и встал под пляжный душ. В момент, когда Максим Галкин* обмочил себя, сын крикнул, что он забыл снять очки. Конфуз случился на глазах у публики. Кроме того, муж Аллы Пугачевой привлек к себе внимание тем, что заорал под холодным пляжным душем.

Кстати, недавно пародист получил оплеуху от певца Сергея Савина, который раскрыл грязные подробности его отношений с Примадонной.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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