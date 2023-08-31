Галкин* огрызнулся в ответ на плевок Соседова

Юморист прокомментировал высказывание критика о нем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Несколько дней публика активно обсуждала отмену концерта Максима Галкина* в Таллине. Там он должен был выступить 15 сентября. Многие сочли произошедшее истинным отношением эстонцев к юмористу из России. Дескать, оказался никому не нужным.

Высказаться успел светский критик Сергей Соседов, слова которого стали плевком в адрес супруга Аллы Пугачева. Мол, Максима в Эстонии никто не ждет, поскольку там крайне мало русскоязычной аудитории. "Пусть он теперь со своей барыней живет в Израиле", – сказал Сергей.

Галкин* вышел на связь с общественностью и объяснил: его концерт в Таллине просто перенесли. В столице Эстонии, а также в двух других городах этой страны, он выступит в феврале следующего года. При этом Максим не упустил возможности огрызнуться в ответ на едкий комментарий Соседова.

"Кто только не высказался. От Соседова до "МК"! От Соседова!", – посмеялся артист.

Публикуем видеообращение Галкина*, чтобы можно было понять иронию.

Максим Галкин* признался, что ему очень приятно даже такое внимание народа. Мол, артист же. Вместе с тем юморист напомнил неравнодушным о том, что бывают разные ситуации, из-за которых приходится менять график концертов, однако не раскрыл причину переноса выступления в Таллине.

* Максим Галкин внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.