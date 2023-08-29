За что Галкина* погнали из Эстонии: "пусть с барыней живет"

За что Галкина* погнали из Эстонии: "пусть с барыней живет"
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отмена концерта получила широкий резонанс

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Знаменитый российский юморист Максим Галкин* и его не менее именитая супруга Алла Пугачева привыкли жить на широкую ногу. Однако это в России артисты пользовались безграничной любовью публики и уважением. За пределами родного государства интерес к артистам значительно снизился.

Галкин* старается сделать все для того, чтобы сохранить роскошный уровень жизни звездного семейства. Пока юмористу удается оставаться на плаву, так как его русофобская риторика еще не всем надоела. Однако у комика уже начались серьезные проблемы.

Так, в социальных сетях активно обсуждают отмену концерта Галкина* в Таллине. Для многих такое развитие событий стало большим сюрпризом. Эстония славится русофобскими настроениями и по логике должна с распростертыми объятьями принять охаивающего родную страну артиста. Однако вышло не так.

Известный светский критик Сергей Соседов объяснил, в чем, по его мнению, проблема Галкина*. Эксперт напомнил, что в Эстонии идут настоящие гонения на русский язык. Именно поэтому русскоязычный артист не может пользоваться там популярностью.

"Там русскоязычной аудитории – с гулькин нос. Пусть он теперь со своей барыней живет в Израиле", – ядовито отметил Соседов.

К слову, ранее стало известно, почему Галкин* покинул Латвию.

*признан иностранным агентом на территории России

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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