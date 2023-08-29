Копил злобу и ненависть: сыплющий русофобскими шутками Галкин* вызвал жалость

Копил злобу и ненависть: сыплющий русофобскими шутками Галкин* вызвал жалость
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитая певица высказалась о поступках переехавшего за границу юмориста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Максим Галкин* покинул Россию весной прошлого года и с тех пор не появляется в родной стране. Юморист вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри обосновался в Израиле. Но поскольку артист является единственным кормильцем в семье, на месте он не сидит, а активно гастролирует по земному шару. Например, сейчас Галкин* готовится устроить "чес" по Европе.

Выступления Галкина* за границей отличаются шутками на тему политики. Глумится юморист и над россиянами, которые, можно сказать, еще вчера пели ему деферамбы. Шутки артиста в зависимости публики то приобретают русофобский налет, то в открытую демонтируют ненависть к некогда обожавшему его народу.

О Галкине* недавно высказалась певица Екатерина Семенова. Максим вызывает у артистки искреннюю жалость. "Очень жалко. Это сколько надо было копить эту злобу и ненависть – к стране, к зрителям своим, к простым людям", – недоумевает исполнительница хита "Чтоб не пил, не курил".

Ранее стало известно об отмене концерта Максима Галкина в Таллине. Артист должен был выступить там 15 сентября. Почему юмориста не ждут в Эстонии, объяснил светский критик Сергей Соседов. Его слова приводило "Утро.ру". 

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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