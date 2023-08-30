"Я удивлен": Галкин* раскрыл причину отмены концерта в столице Эстонии

Юморист поглумился над россиянами, которые обсуждают его выступления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

На днях стало известно об отмене таллинского концерта Максима Галкина*, который должен был состояться 15 сентября. Организатор без объяснения причин предложил купившим билеты обменять их другие мероприятия. Согласно данным на сайте артиста, 15-го числа он выступит в Праге.

Случившееся активно обсудили россияне. Некоторые пришли к выводу, что Галкин* оказался никому не нужным в Эстонии. Светский критик Сергей Соседов, высказываясь об отмене концерта Галкина в Таллине, заявил: "Там русскоязычной аудитории – с гулькин нос".

Максима, судя по его новой публикации в запрещенной соцсети, пересуды лишь повеселили. "Я польщен. Правда. Спасибо за такой интерес. Я удивлен, что это интересует", – сказал Галкин* в видео. Он напомнил неравнодушным о том, что бывают разные ситуации, из-за которых приходится менять график концертов.

Супруг Аллы Пугачевой объявил о трех концертах в Эстонии. Они состоятся в следующем году. 16 февраля Галкин* приедет в Таллин, 17-го – в Тарту, 18-го в Йыхви. Таким образом 47-летний юморист дал понять, что произошел перенос его выступлений.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.