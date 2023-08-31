Иноагент Галкин* попал под санкции в Казахстане

Иноагент Галкин* попал под санкции в Казахстане
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Концерты пародиста отменили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА 

Максим Галкин* некогда был одним из самых популярных юмористов в России, собирал огромные площадки, зарабатывал миллионы долларов, владел роскошной недвижимостью и в целом жил беззаботной жизнью вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми.

Однако после начала специальной военной операции пародист неожиданно сменил ориентацию... Пока только профессиональную. Шоумен из пародиста переориентировался в политолога и после бегства в Израиль начал активно выступать с русофобскими лозунгами.

На родине от Максима Галкина* отвернулись многие поклонники, а сам юморист был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Теперь он попал под санкции еще и в Казахстане.

Видимо, властям дружеской республики тоже не нравится русофобская позиция мужа Аллы Пугачевой. По крайней мере, сам комик уверен, что против него введен негласный запрет на выступления.

Максим Галкин* рассказал поклонникам об отмене концертов в Казахстане. По его словам, решение принято на государственном уровне.

"Где, действительно, у меня есть проблемы с проведением концертов – это, как ни странно, Казахстан", – отметил Максим Галкин*.

Он добавил, что уже несколько месяц совместно с организаторами пытается добиться выступлений в Астане и Алма-Ате. Шоумен подчеркнул, что изначально билеты хорошо продавались, однако позже возникли "кулуарные запреты".

Ранее Максим Галкин* раскрыл причину отмены концерта в Эстонии.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ

Кремль не удалось спровоцировать

Нежелание слушать: в Пентагоне назвали главную ошибку Зеленского

Киев отказывается принимать во внимание советы западных союзников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей