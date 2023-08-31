Иноагент Галкин* попал под санкции в Казахстане

Концерты пародиста отменили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Максим Галкин* некогда был одним из самых популярных юмористов в России, собирал огромные площадки, зарабатывал миллионы долларов, владел роскошной недвижимостью и в целом жил беззаботной жизнью вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми.

Однако после начала специальной военной операции пародист неожиданно сменил ориентацию... Пока только профессиональную. Шоумен из пародиста переориентировался в политолога и после бегства в Израиль начал активно выступать с русофобскими лозунгами.

На родине от Максима Галкина* отвернулись многие поклонники, а сам юморист был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Теперь он попал под санкции еще и в Казахстане.

Видимо, властям дружеской республики тоже не нравится русофобская позиция мужа Аллы Пугачевой. По крайней мере, сам комик уверен, что против него введен негласный запрет на выступления.

Максим Галкин* рассказал поклонникам об отмене концертов в Казахстане. По его словам, решение принято на государственном уровне.

"Где, действительно, у меня есть проблемы с проведением концертов – это, как ни странно, Казахстан", – отметил Максим Галкин*.

Он добавил, что уже несколько месяц совместно с организаторами пытается добиться выступлений в Астане и Алма-Ате. Шоумен подчеркнул, что изначально билеты хорошо продавались, однако позже возникли "кулуарные запреты".

Ранее Максим Галкин* раскрыл причину отмены концерта в Эстонии.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ