Сперма не Галкина*? Почему подросшие дети Пугачевой похожи на ее бывшего фаворита

Тайна рождения двойняшек Примадонны

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.



Все помнят Сергея Савина как самого красивого участника телепроекта "Фактор А". Он не только победил там в 2011 году, но и стал фаворитом самой Аллы Пугачевой! Народная артистка взялась продюсировать талантливого провинциального паренька.

Но, как шепчутся друзья Примадонны, именно красавчик Савин мог стать настоящим отцом ее двойняшек. Слишком уж теплые и близкие у них в ту пору были отношения...

Напомним, 18 сентября 2013 года суррогатная мать родила Алле Борисовне и ее пятому мужу двойняшек Лизу и Гарри. Получается, что зачаты были детишки в пробирке еще в декабре 2012-го, в самый разгар творческих отношений Пугачевой и Галкина*.

"Мы свечку не держали, но уж очень похожи младшие дети Пугачевой на Савина, – удивляются друзья. – Причем чем старше, тем сильнее. Ведь он вполне мог быть донором спермы, которой и оплодотворили замороженные много лет назад яйцеклетки Аллы".

Сам Савин категорически отказывается говорить о своей сперме и возможных детях. "Это бестактный вопрос на тему, которая никого не касается, – говорит он. – Я не считаю возможным комментировать личную жизнь, особенно Пугачевой. Но если слухи будут множиться, готов сдать ДНК-тест".

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.