Актриса раскритиковала беглых звезд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Последний (или крайний) муж народной артистки СССР Аллы Пугачевой, иноагент Максим Галкин* демонстративно сменил ориентацию (пока только политическую) после начала специальной военной операции. Шоумен вдруг резко начал ненавидеть страну, в которой до этого зарабатывал миллионы долларов.

Аналогичным образом поступили и некоторые другие артисты, из-за чего растеряли любовь поклонников и нарвались на критику коллег по цеху. Так, заслуженная артистка России Екатерина Гусева считает, что беглым звездам пора признать свои ошибки.

"Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся", – обратилась Екатерина Гусева к Максиму Галкину* и другим русофобам.

Однако, по славам звезды фильма "Бригада", вместо признания ошибок и публичных извинений беглые артисты продолжают гнуть свою линию. Это выглядит просто смешно, считает актриса театра и кино.

Екатерина Гусева также подчеркнула, что в первое время многие ее коллеги могли испугаться или не разобраться в ситуации, однако сейчас "из-за гордыни, самолюбия" не могут сделать шаг назад. Чем руководствуется лично Максим Галкин*, нам неизвестно.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что беглые русофобы в случае возвращения могут учинить расправу над артистами-патриотами.

*Признан иностранным агентом в РФ