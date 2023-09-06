Прилепин рассказал о расправе над артистами-патриотами: "Наглухо зачистят"

Писатель призвал дать шанс беглым звездам

После начала специальной военной операции на Украине часть российских звезд приняли решение покинуть страну. Некоторые из них на фоне политической конъюнктуры Запада стали демонстративными русофобами, критикуя не только власть, но и простых людей. Свое отношение к беглецам высказал писатель Захар Прилепин.

Он подчеркнул, что многим покинувшим Россию артистам стоит дать еще один шанс. В интервью газете "Комсомольская правда" публицист напомнил о деятелях белого движения, которым советские власти позволили вернуться на родину.

"Если человек не впал в откровенную бесовщину, то у всех должен быть шанс", – уверен Захар Прилепин.

Меж тем, по его мнению, Чулпан Хаматова и другие критики СВО вряд ли одумаются и поедут выступать перед солдатами, как это сделал лидер группы "Звери" Роман Билык.

Писатель уверен, что для русофобов мировым арбитром являются США, которым беглые звезды готовы прощать все военные преступления. Они говорят по-русски, но ментально являются американцами, добавил Захар Прилепин.

Он полагает, что СВО также позволило очистить российское телевидение от "мафии", которая после возвращения может начать расправляться с артистами-патриотами.

"Они просто наглухо зачистят из всех эфиров Чичерину, Охлобыстина, Пегова", – заявил Захар Прилепин.

Напомним, солист группы "Звери" отправился в зону СВО в конце августа и поддержал российских солдат, хотя до этого высказывался против спецоперации.