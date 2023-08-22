"В Америке нет человечности": Моргенштерн* попросился обратно в Россию

Рэпер хочет записать трек для россиян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАКИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА

Популярный российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* сбежал из страны после начала специальной военной операции, взяв пример с более опытных коллег по цеху. Более того, экстравагантный музыкант абсолютно не стеснялся в выражениях относительно своей родины.

В итоге рэпер был включен Минюстом РФ в список иностранных агентов. Однако, что примечательно, власти Украины и вовсе считают его "угрозой национальной безопасности". По данной статье в 2021 году тогда еще 23-летнему шоумены запретили посещать Незалежную.

Моргенштерн*, конечно, попытался обжаловать необоснованное решение спецслужб, однако добиться правды в украинском суде не смог. Зато со временем музыкант убедился, что западный мир в целом пропитан массой иллюзий и никакой особой демократии там нет.

Более того, на Западе жизнь строится исключительно на принципах капитализма, что очень не понравилось беглому российскому рэперу.

"В Америке, если сравнивать менталитет наших людей и менталитет американцев, как люди общаются и работают, – там вот чистый капитализм без доли человечности", – заявил Моргенштерн*.

В ролике, опубликованном телеграмм-каналом "НЕОПРА, БЛИН!" шоумен также извинился и попросился обратно в Россию. Он подчеркнул, что хочет записать трек для наших людей.

Ранее певец Денис Майданов проехался по беглым российским звездам.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ