Появление сбежавшего иноагента Моргенштерна в России вызвало скандал

Многие возмущены из-за случившегося

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН и НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА.



Уже который день в прессе обуждается прошедший в выходные VK Fest. На нем отличились многие звезды. Но, пожалуй, громче всего говорят о появлении там Моргенштерна*, который, напомним, уже давно живет за границей.

В России певец появился не физически, а лишь на большом экране – во время выступления его близкого друга рэпера Элджея. Артист исполнял композицию, которую приятели когда-то записали вместе. А за спиной у него проигрывался ролик с опальным музыкантом.

Это событие вызвало настоящий скандал, ведь кто только его не комментировал. И высказывания были довольно жесткими. Началось все с Михаила Шахназарова, который посчитал, что появление перед толпой россиян людей, признанных иностранными агентами, недопустимо. Он призвал провести проверку и не оставлять без внимание случившееся.

А теперь историю прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она также оказалась возмущена появлением оскандалившегося музыканта на крупном мероприятии в Петербурге.

"Считаю, что это вызов обществу. Надо разговаривать с организаторами и спрашивать, что они имели ввиду и зачем они это сделали. Не знаю, разрешено ли VK работать с иноагентами", – рассуждает политик о кадрах с Моргенштерном* на фестивале.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

