SHAMAN принял решение поехать на фронт

SHAMAN принял решение поехать на фронт
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Певец дал интервью

Популярный российский певец и композитор Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN, покорил вершины отечественных музыкальных хит-парадов еще в прошлом году. Артист буквально ворвался на песенный олимп со своими хитами "Я русский" и "Встанем".

Разумеется, зрители оценили не только невероятные вокальные данные музыканта, а также талант композитора, но и его четкую патриотическую позицию. Певец активно поддерживают Армию России в условиях специальной военной операции.

Он и сам пользуется огромной поддержкой более опытных и именитых коллег по цеху. Например, в клипе на песню "Встанем", которую сочинил сам SHAMAN, снялись Надежда Бабкина, Григорий Лепс, Николай Басков, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Олег Газманов и другие звезды.

Ярослав Дронов даже ездил на Донбасс, чтобы выступить перед освобожденными мирными жителями новых регионов России. К слову, музыкант принял решение поехать на фронт снова.

Об этом он рассказал в интервью "Херсонскому агентству новостей". Артист признался, что прошлая поездка в зону СВО стала для него знаковым событием.

"Я сказал тогда себе, что просто обязан вернуться в Донбасс снова", – подчеркнул SHAMAN.

Ранее стало известно, что в зону СВО в качестве военного врача отправился сын актрисы Яны Поплавской, также известной своими патриотическими взглядами.

Источник: ХАН ✓ Надежный источник
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