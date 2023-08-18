Дешевый хайп: миллионер SHAMAN закупается на распродажах

Дешевый хайп: миллионер SHAMAN закупается на распродажах
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Певец засветился в магазине одежды

В социальных сетях активно обсуждают новый ролик с участием популярного российского певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Музыканта застукали в одном из магазинов Хабаровска, когда он покупал одежду по акции.

Видео опубликовал StarHit. По данным издания, SHAMAN приобрел футболки по 699 рублей. У публики возник вопрос, не занимается ли дешевым (в прямом смысле) хайпом один из самых высокооплачиваемых артистов на отечественной эстраде.

В минувшем году певец покорил вершину музыкального олимпа. Хиты его собственного сочинения "Я русский" и "Встанем" стали очень популярными. Не секрет, что исполнитель зарабатывает миллионы на корпоративах.

Возможно, он просто решил продемонстрировать близость к народу в ходе гастролей по огромной стране? Примечательно, что сам SHAMAN неоднократно высказывался о своих нарядах.

Певец признавался, что тратит много времени, сил и средств на сценические образы, лично участвует в разработке костюмов. Неужели в обычной жизни он реально пользуется дешевым ширпотребом? Отставим эти вопросы открытыми.

Кстати, SHAMAN впервые стал известен российскому зрителю после участия в проектах "Фактор А" и "Голос". Ранее певец Леонид Агутин рассказал, почему не повернулся к Ярославу Дронову на шоу.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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