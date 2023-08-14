"Не знаю, что с этим делать": почему SHAMAN разочаровал Агутина

"Не знаю, что с этим делать": почему SHAMAN разочаровал Агутина
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Композитор оценил творчество молодого коллеги

Первые серьезные шаги на российской сцене певец Ярослав Дронов, известный сегодня широкой публике под псевдонимом SHAMAN, сделал еще десять лет назад. В 2013 он принял участие в проекте "Фактор А", а через год дебютировал на шоу "Голос".

В "Факторе А" музыкант дошел до финала и занял третье место, заслужил от председателя жюри Аллы Пугачевой похвалу и даже получил от нее специальный приз. Чуть успешнее оказался "Голос" – SHAMAN в финале оказался на второй строчке.

Примечательно, что во время слепых прослушиваний к будущей звезде повернулись только двое наставников – Дима Билан и Пелагея – артист выбрал вторую. Заслуженного артиста России Леонида Агутина молодой коллега разочаровал.

В интервью Надежде Стрелец на одноименном YouTube-шоу музыкант отметил, что SHAMAN обладает сильным голосом, однако творчество автора хита "Я русский" ему не подходит, поэтому наставник не стал поворачиваться к певцу.

"Я не понимаю, что с этим делать", – подчеркнул Леонид Агутин.

По словам артиста, SHAMAN – народник по манере пения, как и его наставница Пелагея. Сам Леонид Агутин больше предпочитает джаз, фанк и соул.

Ранее певец Виктор Рыбин объяснил, почему SHAMAN настолько популярен. Музыкант положительно оценил творчество молодой звезды.


Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Как сейчас выглядит звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова

Любимой миллионами актрисе идет 68-й год

Минпромторг выступил против "честных цен" в магазинах

В министерстве раскритиковали новый законопроект

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей