"Не знаю, что с этим делать": почему SHAMAN разочаровал Агутина

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Первые серьезные шаги на российской сцене певец Ярослав Дронов, известный сегодня широкой публике под псевдонимом SHAMAN, сделал еще десять лет назад. В 2013 он принял участие в проекте "Фактор А", а через год дебютировал на шоу "Голос".
В "Факторе А" музыкант дошел до финала и занял третье место, заслужил от председателя жюри Аллы Пугачевой похвалу и даже получил от нее специальный приз. Чуть успешнее оказался "Голос" – SHAMAN в финале оказался на второй строчке.
Примечательно, что во время слепых прослушиваний к будущей звезде повернулись только двое наставников – Дима Билан и Пелагея – артист выбрал вторую. Заслуженного артиста России Леонида Агутина молодой коллега разочаровал.
В интервью Надежде Стрелец на одноименном YouTube-шоу музыкант отметил, что SHAMAN обладает сильным голосом, однако творчество автора хита "Я русский" ему не подходит, поэтому наставник не стал поворачиваться к певцу.
"Я не понимаю, что с этим делать", – подчеркнул Леонид Агутин.
По словам артиста, SHAMAN – народник по манере пения, как и его наставница Пелагея. Сам Леонид Агутин больше предпочитает джаз, фанк и соул.
Ранее певец Виктор Рыбин объяснил, почему SHAMAN настолько популярен. Музыкант положительно оценил творчество молодой звезды.
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