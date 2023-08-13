"Побежали мурашки по телу": Агутин рассказал о первой встрече с Варум

Пара уже двадцать три года в браке

Российский исполнитель Леонид Агутин поведал о давней встрече с Анжеликой Варум, с которой его связывают двадцать три года крепкого брака. Оказывается, что влюбился в молодую певицу аранжировщик еще за два года до распада Советского Союза.

В тот момент у Агутина было запланировано масштабное выступление в "Лужниках". Молодой артист прибыл на место и увидел поющую двадцатилетнюю девушку – уже тогда она пронзила Леонида в сердце. На тот момент Анжелика была совсем не известная зрителям.

Тогда Варум исполняла "Полуночного ковбоя", вошедшего в ее альбом "Good Bye Мой Мальчик". Маленькая, изящная и очень яркая – Агутин почувствовал, как по всему телу уже бегут мурашки. Впечатление было ярчайшим.

"Прямо в сердце… оттуда, издали, такое вот…", – признается Леонид Агутин в интервью для Надежды Стрелец, не находя подходящих слов.

Да и репертуар Варум, считает певец, явно отличался от всего того, что звучало со сцены в тот день – музыка была довольно интимной.

В браке с Анжеликой, признается Агутин, было всякое. Стабильно раз в пять лет отношения претерпевали изменения – через споры и даже войны. Однако в конечном итоге пара находила компромисс.

В июне Леониду исполнилось 55 лет. На юбилейном концерте нигде не было видно супруги виновника торжества – как оказалось, Анжелика заболела. И настолько серьезно, что не смогла выйти из дома и посетить концерт. К слову, и сам певец переболел до этого серьезным недугом, хотя все-таки выступил – накануне его спасали медики, чтобы публика не чувствовала недовольства от сорванных гастролей.