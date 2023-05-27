"Поломаю тебе ноги": Агутин пригрозил новому парню дочери

"Поломаю тебе ноги": Агутин пригрозил новому парню дочери
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист заранее предупреждает всех молодых ребят о последствиях

Общая дочь Леонида Агутина и Анджелики Варум сейчас проживает в США. Артист признается, что сейчас она встречается с парнем – с ним он даже разговаривал по видеосвязи. И хотя он считает, что не в праве вмешиваться в отношения ребенка, есть кое-что, способное вывести его из себя.

Агутин рассказал, что нет такого парня, который устраивал бы его и Варум одновременно. Поэтому они полагаются на выбор дочери. Каждый раз, когда девушка приводит в дом нового избранника, артист в жесткой манере предупреждает каждого из них.

""Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги". Все остальное мне неважно", – заявил знаменитость.

Он утверждает, что в остальном не мешает ее личной жизни и старается помогать чем может.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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