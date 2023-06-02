Врачи бьют тревогу: что стряслось с дочерью Агутина и Варум

Состояние звездной наследницы вызывает опасения

Эксперты обратили внимание на состояние дочери знаменитых артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум. Юная Елизавета стремительно теряет вес. Сейчас девушка активно занимается развитием собственной творческой карьеры и, судя по всему, с головой окунулась в работу. Как отметил известный российский диетолог Евгений Арзамасцев, такие эксперименты со здоровьем до добра не доведут.



Опытный врач подчеркнул, что в будущем наследница артистов может дорого заплатить за свою легкомысленность. В молодости стремительная потеря веса не кажется чем-то опасным. Однако в зрелом возрасте это может аукнуться.



Из-за неправильного питания с годами метаболизм будущей звезды начнет снижаться. Из-за этого будет скапливаться лишний вес, а мышцы станут исчезать. Все это негативно отразится на здоровье Елизаветы и ее внешнем виде. В каждом вопросе нужен сбалансированный подход.

"Если человек ест урывками и без режима, то в будущем это приведет к сонливости, апатии, переменам настроения", – поделился неутешительным прогнозом медицинский специалист.

