"Под конец разозлился": Агутин пришел в бешенство на своем юбилейном концерте

"Под конец разозлился": Агутин пришел в бешенство на своем юбилейном концерте
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певец и не думал скрывать эмоций

В конце июля Леонид Агутин выступил с огромным юбилейным концертом в Москве – певец собрал зрителей на целый стадион. Медиа обратили внимание на отсутствие Анжелики Варум, а после этого последовали разговоры о проблемах у пары.

Отец исполнителя заявил в интервью Лере Кудрявцевой, что злобные журналисты лишь пытаются "куснуть", чтобы Леониду не поздоровилось. А на деле все эти разговоры – пустой треп, не имеющий отношения к реальности.

Однако фанаты Леонида пишут, что Варум так и не появилась на юбилейном концерте супруга, сославшись на слабость из-за болезни. Там же появилась информация, что у певца будто бы резко испортилось настроение – то ли, звуковики настроили все из вон рук плохо, то ли вмешались другие факторы.

"Агутин под конец прямо разозлился, было видно и слышно", – утверждает очевидец.

Впрочем, сам певец положительно оценивает свой концерт. Выразил благодарность своим верным фанам за всю оказанную поддержку и позитив, заявив, что любит всех еще больше, чем когда-либо.

А ранее "Утро" писало, как медика пришлось резко спасать Агутина во время его российских гастролей – накануне большого концерта певец слег из-за серьезной болезни. Однако чудо все-таки произошло, и на кумир миллионов в скором времени вышел на сцену.

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