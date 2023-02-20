Что скрывают самые крепкие пары российского шоу-бизнеса

Людям за годы брака приходится пройти немало испытаний вместе

Среди российских звезд существует несколько брачных союзов, отношения в которых удается сохранять десятилетиями. Однако, несмотря на статусы самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, за свою жизнь супругам пришлось пройти через немало испытаний. "Утро" рассказывает, о чем эти знаменитости предпочитают молчать.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

По общей легенде артисты познакомились в далеком 1996-ом году в лифте гостиницы во время прохождения церемонии "Кинотавр", и уже спустя два года заключили брачный союз. Высоцкая постоянно восхищается своим супругом, а тот, в свою очередь, регулярно снимает музу в своих картинах. Однако в их отношениях есть одна главная и общая трудность – дочка Маша, о которой публике почти ничего неизвестно. Девочка после аварии попала в кому, и с тех пор она стала главной тайной супругов, которые стараются не привлекать к ее недугу внимание.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Юморист старается при любой удобной возможности признаться супруге в любви публично. Она, в свою очередь, не устает восхищаться мужем. С виду союз звезд выглядел идеальным, пока однажды в Сети не появилось видео с Волей, где он в нетрезвом виде сидит в компании девушки легкого поведения. Тогда разразился грандиозный скандал, артиста заподозрили в изменах. Утяшева, в свою очередь, заявила, что ее мужа подставили и он не способен на такой шаг – было ли это просто публичная защита мужа и правда неизвестно до сих пор.

Лев и Ирина Лещенко

Артист находится в браке порядка 40 лет – его союз с женой считается образцовым, хоть и начался он с измены предыдущей супруге. Лещенко утверждает, что встретил Ирину, когда испытывал серьезные проблемы в браке. Именно она побудила его окончательно поставить точку в отношениях. При этом за годы у них так и не родилось детей, для его избранницы это было особым потрясением, поскольку она долгие годы надеялась стать матерью.

Однажды в интервью Лещенко обмолвился об изменах. Он сказал, что мужчина никогда не должен рассказывать о них своей супруге, чтобы не травмировать. От неверности жене он, в свою очередь, отмахнулся, хотя и не исключено, что сказал о таком артист не просто так.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан

Свадьбу артисты сыграли в далеком 1977 году. Актер признавался, что жениться в 26 лет совершенно не хотел, но сломился под натиском избранницы, которая очень стремилась замуж. После рождения двоих детей Боярский запил, начал устраивать дома скандалы, ходили слухи и о многочисленных изменах. Однако Луппиан все терпела. Лишь спустя годы она призналась, что тяжело переносила все выпады супруга, включая запрет на работу в театре. Сейчас она не говорит о том, простила ли мужа за несостоявшуюся карьеру актрисы.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Отношения артистов начались стремительно, они переросли из простого служебного романа в крепкий брак. Однажды он, правда, оказался под угрозой, из-за проникнувших в прессу фотографий Агутина в компании молодой девушки.

Тогда всем стало известно об изменах артиста. Варум долгое время сохраняла молчание, позже признавшись, что простила – все же они яляются слишком близкими друг другу людьми, объясняла она. Тем не менее, с тех пор супруги перестали спать в одной кровати. Певица объясняет это тем, что Агутин любит спать в совершенно иных климатических условиях, которые ей не подходят. Но, видимо, и интимная жизнь артистов с тех пор отсутствует. В интервью Анжелика признавалась, что женщине ее лет это уже совершенно не нужно.

Иосиф Пригожин и Валерия

Супруги последние годы остаются одной из самых крепких пар, вокруг которых практически не бывает скандалов. При этом источники поговаривают, что основные трудности у них возникают из-за детей, только говорить публично об этом они не хотят.

Поговаривают, что Пригожин изо всех сил старался обеспечить хорошую жизнь Арсению, сыну Валерии, когда он рос. Он исполнял все его мечты, договаривался со своими знакомыми в шоу-бизнесе, чтобы пробить мальчику карьеру пианиста. Но тот в последний момент решил все бросить. Для продюсера это было настоящим ударом, после которого он чуть ли не выгнал ребенка из дома и лишил семейных денег. Спустя время Арсений смог найти работу и заработать приличную сумму, и сейчас отношения с отчимом у него хорошие, несмотря на старые недомолвки.