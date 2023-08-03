"Попросил сделать капельницу": Агутин сообщил о серьезной болезни у Варум

Певица пропала с радаров

В июле российский певец Леонид Агутин отметил юбилей 55 лет. В честь этого он устроил яркий и масштабный концерт в Москве, но его супруги Анжелики Варум там не было, хотя ожидалось их совместное выступление. Вскоре поклонники поняли, что певица и вовсе в последнее время не дает о себе знать. Поползли слухи.

На днях Леонид Агутин прокомментировал происходящее в семье и признался, что Анжелика Варум больна.

"Анжелика приболела, причем несовместимо с концертом", – рассказал Агутин.

Ранее и сам Агутин чувствовал себя неважно. Перед сборами на гастроли он был разбитым и совершено не имел сил для работы. Но даже он в итоге поехал на гастроли.



"Прилетели, я попросил мне сделать капельницу. Реанимировали меня", – отметил певец.



Что именно произошло с артисткой, и чем она больна, он раскрывать нельзя. Но судя по всему, ситуация серьезная, раз она даже не смогла приехать на торжество. Сам Агутин выразил уверенность, что его супруга скоро обязательно поправится.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Леонид Агутин вышел из себя на собственном юбилейном концерте. Судя по всему, его нервы под конец не выдержали, и это было заметно всем.