"Нет короны у него": Рыбин объяснил бешеную популярность SHAMAN'а

Музыкант высоко оценил творчество коллеги

Певец и композитор SHAMAN еще несколько лет назад был никому неизвестным участником проекта "Голос", а уже сегодня он один из самых популярных и, несмотря на возраст, высокооплачиваемых отечественных звезд.

Ярослав Дронов собрал многомиллионную армию поклонников всего за полтора года. Народ его полюбил не только за вокальные данные, но и за патриотическую позицию.

Также молодого певца активно поддерживают более опытные коллеги по цеху. Долгое время хиты его собственного сочинения "Я русский" и "Встанем" занимали лидирующие позиции на музыкальных хит-парадах.

Композиция "Встанем", к слову, посвящена участникам специальной военной операции, которые на передовой отсеивают интересы страны. SHAMAN даже выпустил клип на эту песню – в нем снялись Александр Маршал, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев и другие звезды.

Получил SHAMAN поддержку и от другого коллеги по цеху, известного патриота Виктора Рыбина. Лидер группы "Дюна" высоко оценил творчество исполнителя.

"Шаман потрясающий! Он поет круто очень! И песни пишет тоже очень классные! И парень хороший. Нет короны у него, ничего такого", – отметил Виктор Рыбин.

Ранее оперная певица Любовь Казарновская раскрыла секрет успеха певца SHAMAN.