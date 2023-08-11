"Нет короны у него": Рыбин объяснил бешеную популярность SHAMAN'а

"Нет короны у него": Рыбин объяснил бешеную популярность SHAMAN'а
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Музыкант высоко оценил творчество коллеги

Певец и композитор SHAMAN еще несколько лет назад был никому неизвестным участником проекта "Голос", а уже сегодня он один из самых популярных и, несмотря на возраст, высокооплачиваемых отечественных звезд.

Ярослав Дронов собрал многомиллионную армию поклонников всего за полтора года. Народ его полюбил не только за вокальные данные, но и за патриотическую позицию.

Также молодого певца активно поддерживают более опытные коллеги по цеху. Долгое время хиты его собственного сочинения "Я русский" и "Встанем" занимали лидирующие позиции на музыкальных хит-парадах.

Композиция "Встанем", к слову, посвящена участникам специальной военной операции, которые на передовой отсеивают интересы страны. SHAMAN даже выпустил клип на  эту песню – в нем снялись Александр Маршал, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев и другие звезды.

Получил SHAMAN поддержку и от другого коллеги по цеху, известного патриота Виктора Рыбина. Лидер группы "Дюна" высоко оценил творчество исполнителя.

"Шаман потрясающий! Он поет круто очень! И песни пишет тоже очень классные! И парень хороший. Нет короны у него, ничего такого", – отметил Виктор Рыбин.

Ранее оперная певица Любовь Казарновская раскрыла секрет успеха певца SHAMAN. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Безумный шаг Польши заставил содрогнуться всю Европу

Варшава не задумывается о последствиях

Центробанк заговорил о новых рисках для российской экономики

И рассказал, чем грозит самый худший

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей