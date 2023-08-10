Фанаты массово отказываются дарить SHAMAN цветы после концерта

Фанаты массово отказываются дарить SHAMAN цветы после концерта
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец рассказал об интересной традиции своих поклонников

Зачастую знаменитости уходят со своих концертов с охапками цветов и горами подарков от почитателей. Однако Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, подобными подношениями со стороны публики может похвастаться нечасто. Фанаты массово отказываются дарить ему букеты после концертов. Но сам артист, как оказалось, этому только рад.

Певец не скрывает, что, в отличие от многих своих коллег, покидает сцену налегке. Многочисленные поклонники не дарят знаменитости десятки букетов, чтобы выразить свою любовь и благодарность, и на это есть весомая причина. По словам Ярослава, деньги, которые могли бы быть потрачены на подарки, его фан-клуб предпочитает направлять на добрые дела.

Почитатели Дронова приняли решение, что будут делать регулярные пожертвования средств в благотворительный фонд. О том, что очередная сумма направлена на спасение чьей-то жизни, поклонники по традиции сообщают артисту скромным подарком – одной красной розой. Необычный поступок фанатов поразил певца до глубины души. 

"У меня самые лучшие поклонники. Они раз за разом удивляют меня своей безграничной человечностью", – поделился своими эмоциями SHAMAN.

По словам Ярослава, он очень рад, что его творчество дает людям мотивацию на добрые дела. А их поступки, в свою очередь, вдохновляют его еще больше отдаваться любимому делу. Неудивительно, что армия фанатов певца постоянно растет. Ранее "Утро.ру" писало, что Казарновская раскрыла секрет успеха певца SHAMAN.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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