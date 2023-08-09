"Подобрал код": Казарновская раскрыла секрет успеха певца SHAMAN

"Подобрал код": Казарновская раскрыла секрет успеха певца SHAMAN
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Артистка объяснила популярность Ярослава Дронова

Певец и композитор Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN, ворвался на вершину музыкального олимпа в минувшем году. Народ по достоинству оценил пропитанное патриотизмом творчество артиста.

Оперная звезда Любовь Казарновская уверена, что SHAMAN "подобрал код" ко времени и месту. Его песни нужны были стране в сложившихся условиях, считает артистка. Действительно, исполнитель снискал поддержку публики из-за поддержки российской армии в условиях специальной военной операции на Украине.

Оперная дива также напомнила, что сегодня многие и россияне находятся в крайнем напряжении, потому что наши родственники на передовой отстаивают интересы родины.

"Люди не хотят лирики, люди хотят слушать про внутреннюю мобилизованность", – заявила Любовь Казарновская.

Кроме того, певица сравнила хиты Ярослава Дронова с песней "Священная война", которая оказывала сильнейшее эмоциональное влияние на советских граждан в годы Великой Отечественной.

Напомним, SHAMAN прославился на всю страну благодаря хиту "Я русский". А на песню его собственного сочинения "Встанем" был снят клип, в котором приняли участие многие отечественные звезды.

Однако недавно SHAMAN шокировал публику новой песней. Певец угодил в громкий скандал из-за названия "Мой бой". Многие россияне посчитали это отсылкой к запрещенной книге Адольфа Гитлера.

Источник: RUTUBE ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Мирошниченко забрала Васильеву: звездные друзья актрисы умирают один за другим

Трагическая мистика смертей

Япония забилась в истерике из-за одного решения России

Токио руководствуется известным принципом "а нас за шо?"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей