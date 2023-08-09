"Подобрал код": Казарновская раскрыла секрет успеха певца SHAMAN

Артистка объяснила популярность Ярослава Дронова

Певец и композитор Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN, ворвался на вершину музыкального олимпа в минувшем году. Народ по достоинству оценил пропитанное патриотизмом творчество артиста.

Оперная звезда Любовь Казарновская уверена, что SHAMAN "подобрал код" ко времени и месту. Его песни нужны были стране в сложившихся условиях, считает артистка. Действительно, исполнитель снискал поддержку публики из-за поддержки российской армии в условиях специальной военной операции на Украине.

Оперная дива также напомнила, что сегодня многие и россияне находятся в крайнем напряжении, потому что наши родственники на передовой отстаивают интересы родины.

"Люди не хотят лирики, люди хотят слушать про внутреннюю мобилизованность", – заявила Любовь Казарновская.



Кроме того, певица сравнила хиты Ярослава Дронова с песней "Священная война", которая оказывала сильнейшее эмоциональное влияние на советских граждан в годы Великой Отечественной.

Напомним, SHAMAN прославился на всю страну благодаря хиту "Я русский". А на песню его собственного сочинения "Встанем" был снят клип, в котором приняли участие многие отечественные звезды.

Однако недавно SHAMAN шокировал публику новой песней. Певец угодил в громкий скандал из-за названия "Мой бой". Многие россияне посчитали это отсылкой к запрещенной книге Адольфа Гитлера.