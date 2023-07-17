"Серьезные люди дали команду": всплыла правда о влиятельных покровителях SHAMAN

На одном таланте певец не уехал, утверждает его коллега по сцене

Российский певец SHAMAN стал главный отрадой жителей нашей страны в последние два года. Ни для кого не секрет, что мужчина невероятно долгое время пытался добиться признания, но ему, увы, это все никак не удавалось.

К счастью, помог ему счастливый случай, о котором рассказал в своем последнем интервью известный певец Прохор Шаляпин. Некие влиятельные покровители заметили талантливо исполнителя и подарили ему путевку в жизнь.

"Были очень серьезные люди, которые дали команду его поддержать", – раскрыл Шаляпин правду о вкладе влиятельных покровителей в карьеру SHAMAN.

Признался Прохор Шаляпин и в том, что одновременно испытывает и зависть, и гордость за Ярослава Дронова. Ведь, наконец-то, многолетний труд его коллеги окупился и позволил наслаждаться заслуженным признанием.

Особенно это приятно, должно после того, как долгие годы мастодонты российской эстрады, среди которых была даже Алла Пугачева, ставили SHAMANу палки в колеса. Ведь, подчеркнул Шаляпин, те, кто уже добились успеха, хотят, в первую очередь, пристроить на теплые места своих детей, внуков.

"Когда ты видишь перед собой талантливого самородка, вроде него, – конечно, это никого не устраивает в шоу-бизнесе", – поделился своим мнением Прохор Шаляпин.

