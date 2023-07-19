"Жена не пускает": SHAMAN отказался ехать на фронт и воевать за Россию

У артиста нашлись веские причины

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, недавно подвергся жесткой критике. Артиста обвинили трусости после того, как он отказался ехать на фронт. Якобы Shaman считает себя ярым патриотом, а на деле доказать это не желает и выступать в горячих точках не торопится.

Руководитель музыкального коллектива "Земляне" Владимир Киселев рассказал, что предлагал Шаману поехать на фронт, но тот отказался. Звезда объяснила невозможность такой поездки. Shaman с юмором отреагировал на критику в свой адрес. Он заявил, что в горячие точки его якобы не отпускает жена. Несмотря на это, Киселев уверен в таланте Shaman. Впрочем, артист вскоре реабилитировался и все же устроил импровизированные гастроли в Донбасс.

Напомним, певец Shaman стал популярен после выхода песен "Встанем" и "Я русский", которые быстро стали хитом. Вскоре артист стал петь гимн России на всех своих концертах, и зрители его активно поддержали. Певец стал современным символом патриотизма на российской эстраде.

Напомним, многие российские артисты часто выступают в Донбассе и поддерживают наших военнослужащих. Среди звезд, побывавших в горячей точке, Олег Газманов с сыном Родионом, Григорий Лепс и другие.