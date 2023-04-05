"Сама напросилась": Киркоров грубо обошелся с фанаткой на глазах у огромной толпы

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Доллару пришел конец: прогноз России начал сбываться
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров поймал кураж и забыл на мгновение, как обращаться с фанатами: на одном из концертов в Красноярске артист решил как следует попробовать на ощупь грудь своей поклонницы.
Атмосфера царила душевная и веселая: Филипп расхаживал в своем эпатажном костюме по залу, когда одна из женщин подошла к нему и поцеловала в щеку.
Певец вовсе не растрогался от избытка чувств – вместо этого он решил как следует потрогать возрастную фанатку за грудь. К слову, последняя раскричалась от восторга, а затем обняла кумира. Исполнитель же объяснил визжащей даме, что та "сама напросилась".
Позднее Филипп выложил пост в социальных сетях, поблагодарив каждого зрителя – и сообщил, что буквально "слетал в космос".
Военный эксперт обрисовал ситуацию