"Сама напросилась": Киркоров грубо обошелся с фанаткой на глазах у огромной толпы

Такого от певца никто не ожидал

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров поймал кураж и забыл на мгновение, как обращаться с фанатами: на одном из концертов в Красноярске артист решил как следует попробовать на ощупь грудь своей поклонницы.

Атмосфера царила душевная и веселая: Филипп расхаживал в своем эпатажном костюме по залу, когда одна из женщин подошла к нему и поцеловала в щеку.

Певец вовсе не растрогался от избытка чувств – вместо этого он решил как следует потрогать возрастную фанатку за грудь. К слову, последняя раскричалась от восторга, а затем обняла кумира. Исполнитель же объяснил визжащей даме, что та "сама напросилась".

Позднее Филипп выложил пост в социальных сетях, поблагодарив каждого зрителя – и сообщил, что буквально "слетал в космос".