"Орет себе и все": Вайкуле в пух и прах разнесла SHAMAN

Артистка уже не первый раз поливает грязью любимца российской публики

Если тебя не приглашают на мероприятия, то ты можешь устроить их сам. Именно так, должно быть, и подумала Лайма Вайкуле, которая организовала в Юрмале фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala 2023", который продлится последние 5 дней июля. Мероприятие станет точкой протяжения как для многих музыкантов, так и для меломанов, а среди гостей, по слухам, ожидается даже Алла Пугачева.

Латвийские журналисты улучили момент, чтобы пообщаться с Вайкуле накануне крупного события. С ними бывшая советская звезда поговорила о тех певцах, кто не будет присутствовать на устроенном ею мероприятии: Сергей Шнуров, Илья Лагутенко, а также Ярослав Дронов, известный также как SHAMAN.

Лидера группы "Мумий Тролль" Лайма Вайкуле бы с радостью повидала, в вот лицо "Ленинграда" предпочла бы забыть. Что же до SHAMAN – его латвийская пенсионерка разнесла в пух и прах.

По ее мнению, в творчестве блондина отсутствует "чувственность и электричество". В качестве примера она описала подачу двух своих любимых исполнительниц: Эми Уайнхаус и Тины Тернер. Песни их были наполнены отголосками пережитого опыта и страданий, а потому буквально рвали душу слушателям, а самих певиц делали уникальными и незабываемыми.

А вот SHAMAN, по словам Лаймы Вайкуле – полная им противоположность: непримечательный, незапоминающийся. В из своих предыдущих интервью артистка даже назвала его "старым пердуном": ровно настолько, на ее взгляд, в нем отсутствует огонь и желание похулиганить.

"Он ничего не пережил, орет себе и все. Музыка – не спорт. Тут не надо, кто громче, кто тянет длиннее ноту", – смешала с грязью Лайма Вайкуле певца SHAMAN.

