SHAMAN изменился до неузнаваемости: опубликовано детское фото певца

Ярослав Дронов сменил и образ, и творческий стиль

Певец и композитор Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN, сегодня является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых отечественных звезд. Ради творческого успеха артист изменился до неузнаваемости – буквальном смысле этого слова.

Впервые российский зритель увидел исполнителя на музыкальных проектах "Фактор А" и "Голос". И там, и там певцу удалось дойти до финала. Молодая звезда также получила высокую оценку от народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Правда, со временем SHAMAN коренным образом изменил свой репертуар. Впрочем, внешность 31-летнего певца тоже претерпела значительные метаморфозы, особенно если сравнивать нынешний брутальный образ со школьным.

Детское фото Ярослава Дронова ко Дню знаний опубликовали журналисты газеты "Комсомольская правда". Белобрысый школьник совершенно не похож на сегодняшнего певца в тяжелых черных сценических нарядах.

Что касается творческих перемен, то SHAMAN перестал исполнять песни других музыкантов и начал писать свои. Работы композитора отличаются патриотическим слогом. К примеру, хиты "Я русский" и "Встанем" пользуются невероятной популярностью у фанатов автора.

Кстати, вне сцены SHAMAN не носит брутальные наряды, а одевается как обычный человек. Недавно он засветился на распродаже.