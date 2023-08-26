Кому SHAMAN обязан своим успехом: певец впервые назвал имя

Кому SHAMAN обязан своим успехом: певец впервые назвал имя
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец рассказал, кто внес наибольший вклад в развитие его карьеры

Участника таких шоу, как "Фактор-А" и "Голос", Ярослава Дронова сегодня знают как исполнителя под псевдонимом SHAMAN. Певец стал мегапопулярным благодаря хитам "Я русский" и "Встанем". На данный момент он является одним из высокооплачиваемых молодых артистов. Но всего несколько лет назад вокалист завершить свою карьеру из-за неудач.

В недавнем интервью SHAMAN рассказал, кому обязан своим успехом. По словам певца, он безгранично благодарен своей супруге Елене, которая не переставала оказывать поддержку. Однако знакомые девушки не понимали, что она нашла в Ярославе. Те считали его пустым местом.

У Елены блестящая карьера. В 2021-м она получила престижную премию как лучший PR-директор страны. Тогда SHAMAN только набирал популярность и был известен немногим россиянам, но уже сотрудничал с музыкальным продюсером Виктором Дробышем. 

Сейчас Ярослав гастролирует по России. Он намерен посетить 100 городов. В начале августа артист выступал на Дальнем Востоке. 9 сентября SHAMAN готовится посетить со своим концертом Санкт-Петербург, а 22-го – Калининград. А перед Новым Годом певец порадует поклонников из Сибири. 

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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