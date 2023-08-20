Раскрыта реакция жены на поездку SHAMAN в Донбасс

Раскрыта реакция жены на поездку SHAMAN в Донбасс
Shaman. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артист отказался называть супругу человеком

Недавно в Сети разгорелся настоящий скандал из-за отказа российского певца Ярослава Дронова (SHAMAN) ехать в Донбасс в составе гастрольной поездки солиста группы "Земляне" Владимира Киселева. Тогда певец мотивировал это тем, что его "не пускает жена". Такая причина взбесила поклонников артиста, и позже он все же поехал в зону СВО с концертом, но уже по собственной инициативе. 

В недавнем интервью SHAMAN рассказал о реакции жены на его концерты в Донбассе. Он признался, что супруга действительно сильно переживает за него, но все же относится с пониманием к решению выступать там. 

При этом, говоря о супруге, он назвал ее не человеком, а созданием, что было очень романтично. 

"Как и любая другая женщина, она же очень эмоциональное создание. Конечно же, она очень сильно переживает. Но это мой путь. Она с пониманием относится к моей личности, к моему естеству",

– рассказал певец. Кроме того, SHAMAN назвал свою жену великой женщной, потому что она поддерживает любые его решения. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что SHAMAN высмеял критику Киселева в свой адрес. По словам артиста, они даже не знакомы с коллегой, поэтому комментировать его поведение некорректно. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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