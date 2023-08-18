SHAMAN высмеял Киселева после критики: "Не слышу... заглушают овации"

SHAMAN высмеял Киселева после критики: "Не слышу... заглушают овации"
Shaman. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певец сделал громкое заявление

Основатель группы "Земляне" Владимир Киселев неоднократно критиковал Ярослава Дронова (SHAMAN) за то, что он отказывался ехать в Донбасс в его компании, а устроил отдельный тур.

На фестивале "Таврида" в Крыму артист прокомментировал нападки коллеги в его адрес. На вопрос журналистов о том, не задевают ли его подобные выпады, он ответил спокойно – нет. Более того, SHAMAN заявил, что не знает Киселева и делает свою работу.

"А вообще, что касается критики, я просто этого не слышу… ее заглушают овации на каждом моем концерте", – высмеял его знаменитость.

Артист намекнул, что в отличие от Киселева, он не хочет комментировать новости о нем, так как они не знакомы, и считает это попросту бестактным. Что же касается критических замечаний, то артист попросту не реагирует на них. Положительных оценок в его адрес звучит гораздо больше, и SHAMAN это чувствует.

Напомним, скандал между Владимиром Киселевым и SHAMAN случился сразу после того, как Ярослав Дронов отказался ехать в рамках патриотической акции создателя группы "Земляне" на Донбасс. Тогда он заявил, что его не пустила в опасную зону супруга. Вскоре певец все же отправился в зону СВО выступать перед российскими бойцами.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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