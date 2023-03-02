Российского актера из "Глухаря" заметили среди украинских бойцов

Российского актера из "Глухаря" заметили среди украинских бойцов
Фото: кадр "Адвокат-7"
Он был в группе диверсантов, напавших на российский регион

Инцидент с терактом в Брянской области был организован российскими бойцами, которые бьются на стороне Украине. Они опубликовали фото в соцсетях с флагом своей группировки, подтвердив нападение на регион. Среди них оказался российский актер Кирилл Канахин, обратило внимание Mash. 

На снимке он стоял в камуфляже и каске. Артист немного изменился с момента участия в российских картинах, однако его получилось идентифицировать.

Фото: соцсети

В прошлом он увлекался поэзией, преподавал йогу. Был в составе Академического Малого театра России, играм вместе с Ксенией Собчак в фильме "Никто не знает про секс – 2". 

Кадр "Никто не знает про секс – 2"

Также он играл в сериалах "Глухарь-3", "Простые истины", "Наваждение". После он перебрался на Украину, где стал сражаться против российских солдат. 

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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