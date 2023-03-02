Российского актера из "Глухаря" заметили среди украинских бойцов

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Инцидент с терактом в Брянской области был организован российскими бойцами, которые бьются на стороне Украине. Они опубликовали фото в соцсетях с флагом своей группировки, подтвердив нападение на регион. Среди них оказался российский актер Кирилл Канахин, обратило внимание Mash.
На снимке он стоял в камуфляже и каске. Артист немного изменился с момента участия в российских картинах, однако его получилось идентифицировать.
В прошлом он увлекался поэзией, преподавал йогу. Был в составе Академического Малого театра России, играм вместе с Ксенией Собчак в фильме "Никто не знает про секс – 2".
Также он играл в сериалах "Глухарь-3", "Простые истины", "Наваждение". После он перебрался на Украину, где стал сражаться против российских солдат.
Несколько людей уже погибли