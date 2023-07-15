"Только не в артисты!": дети наотрез отказались идти по стопам Суханкиной

Наследники певицы знают, насколько это сложная профессия

В 2013 году Маргарита Суханкина усыновила двоих детей – трехлетнюю девочку Валерию и четырехлетнего мальчика Сергея. Корреспондент "Утро.ру" спросил звезду о наследниках на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

"Они уже взрослые, – радуется певица. – В прошлом году паспорт получил Сережа, в этом получает Лерочка. А вот кем они будут – пока не знаю. Но только в артисты! Категорически! Сын после 9-го класса пойдет в какой-нибудь колледж, сейчас подыскиваем хороший. Просто он не очень любит учиться, да и учителя говорят, что в 10-11 классах сложная программа и он просто может не потянуть".

Артистка признается, что ее громкое имя иногда мешает детям. "Я вижу, что они мучаются, особенно когда слышат от учителей: "Не позорь маму!" – говорит Суханкина.

Напомним, что сама Маргарита Суханкина. В 1986 году записала три песни для первого магнитоальбома группы "Мираж". С тех пор началась ее звездная карьера.

