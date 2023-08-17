"Дезертир по жизни": Смольянинова* осадили после скандального высказывания

Актеру оказались не рады за рубежом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА.

Когда-то звезда фильма "9 рота" Артур Смольянинов* был одним из самых ярких и харизматичных актеров в России, любимым миллионами. Его востребованности в кино мог позавидовать каждый, ведь он отличается необычной внешностью и индивидуальностью. Но его жизнь вмиг обрушилась, когда он раскритиковал Россию и уехал в США.

Сейчас Смольянинов* фактически строит жизнь с нуля. Он продолжает давать язвительные комментарии по поводу происходящего в России. Как актер беглый комедиант за океаном оказался никому не нужен. На его концерт, где он читает скандальные стихи пришли от силы сто человек. При этом в Сети он заработал себе славу предателя и врага.

"Несчастный. Как играл дезертира в сериале, так и в жизни таким оказался"; "Теперь запел, глотку дерет, конечно, знатно. Жаль вот только, что Бог ума не дал", – пишут комментаторы.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Артур Смольянинов* планирует пробиться в Голливуд и сниматься в американских фильмах. По его словам, Россия сильно отстает от Америки в плане кинематографа. Он уверен, что каждый нормальный актер мечтает сейчас оказаться на его месте.

*признан иноагентом, террористом и экстремистом в России

