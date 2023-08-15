Смольянинов* решил пробиться в Голливуд антироссийскими заявлениями

Смольянинов* решил пробиться в Голливуд антироссийскими заявлениями
Артур Смольянинов*. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жизнь в США оказалась тяжелой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА. 

Когда-то исполнитель главной роли в фильме "9 рота" был одним из самых востребованных актеров в России. Однако жизнь Артура Смольянинова* в миг изменилась. Он стал публично критиковать годами кормившую его страну и уехал в США.

Время от времени артист дает интервью, в которых рассказывает о своей новой реальности. В одном из последних он не стал отрицать, что, отказавшись от России, на чужбине потерял все. Ведь теперь ему приходится строить свою жизнь и карьеру заново. 

"По сути, моя жизнь началась заново. Готов и хочу устроить ее с нуля, в том числе как актер", – сказал Артур Смольянинов* в беседе с журналистами. 

Планы у актера грандиозные – пробиться в Голливуд, где, к слову, и без него полно выдающихся звезд.

Между мечтами о большом кино артист вспоминает про свою семью, которая осталась на родине. Рассказывая о том, как он тоскует по родным, Артур Смольянинов* объявил о возвращении в Россию, которого в ближайшее время ждать нее стоит. Ведь, по его словам, жизнь в США вдали от наследников его устраивает.

"Не скучаю по Российской Федерации, ее городам и весям, но скучаю по людям", – сказал актер.

И не упустил возможности в очередной раз плюнуть в родину, отметив, что США – современная цивилизация, а Россия якобы в развитии отстает. Впрочем, на фоне некоторых событий, ждать от него других слов не стоило. Ранее "Утро.ру" писало о том, что Артуру Смольнинову* окончательно закрыли въезд в Россию. 

*признан иноагентом, террористом и экстремистом в России

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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